Forlì, Cavarei parlerà di disabilità all’Onu

Cavarei vola all’Onu, a New York, per testimoniare alle Nazioni Unite la realtà costruita nel Forlivese. Si tratta di un nuovo importante riconoscimento per quanto fatto per la cooperativa sociale di Forlì, impegnata nella promozione dell’inclusione sociale per persone con fragilità. Dal 9 al 14 giugno, i ragazzi impegnati nella cooperativa sociale, assieme alle loro famiglie e agli educatori, raggiungeranno il palazzo di vetro delle Nazioni Unite per illustrare il loro modello di inclusione sociale. Non è questo l’unico appuntamento importante che scandirà l’estate della cooperativa sociale. Ad aprile, con il suo bar-truck Chicchiamo, accoglierà l’ammiraglia del mare Amerigo Vespucci al porto di Ancona e poi punterà verso la Capitale in occasione del giubileo per la disabilità.