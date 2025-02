Cerca il lago della scomparsa di Sara Pedri e si toglie la vita

Una nuova tragedia legata al lago della scomparsa di Sara Pedri, con un medico che si è tolto la vita scegliendo lo stessa zona legata alla triste vicenda della ginecologa forlivese. Lo riporta il Corriere della Sera. L’uomo ha preso l’auto e ha guidato per oltre due ore, fino a superare il confine provinciale e arrivare in Trentino. In Alto Adige, aveva già lavorato negli anni scorsi. Si è fermato in Val di Non, a Cles, per gettarsi nel vuoto dal ponte di Castellaz, sul lago di Santa Giustina.

In rete aveva cercato la zona in cui, quattro anni fa, la collega Sara Pedri, anche lei ginecologa, era sparita, nelle stesse acque. Ginecologo di professione, avrebbe compiuto 39 anni oggi, origini siciliane e una casa sulla sponda bresciana del Garda: i carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita il 3 febbraio scorso. L’uomo faceva parte dell’equipe che all’alba del 31 gennaio scorso - dopo una notte di travaglio - all’ospedale di Desenzano ha fatto nascere una bimba, già in condizioni critiche, morta per una grave ipossia poco dopo il trasferimento al Civile. Ma il medico non avrebbe lasciato alcun biglietto, prima di andarsene per sempre. Sul suo profilo social, le immagini felici del matrimonio, la squadra di calcio preferita, gli amici. Nel suo curriculum, gli studi all’Università di Perugia e le esperienze cliniche all’estero. È stata la moglie a denunciarne la scomparsa.