Agricoltore decapitato a Civitella: oggi a Bologna l’appello per Daniele Severi

A distanza di 326 giorni da quel 23 maggio 2024 quando la presidente della corte d’assise del Tribunale di Forlì Monica Galassi pronunciò la sentenza di condanna all’ergastolo, oggi per Daniele Severi sarà un altro giorno della verità. Forse l’ultima speranza di ritrovare la libertà che gli è stata tolta l’8 luglio 2022 quando i carabinieri lo arrestarono su ordine della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio per la morte del fratello Franco Severi. A Bologna, infatti, è in programma il processo d’Appello per il 65enne pensionato, ex autista del 118, in primo grado riconosciuto colpevole dell’uccisione del 53enne agricoltore, trovato decapitato nel podere di Monte di Sotto a Seggio di Civitella, dove viveva da solo dopo la morte dei genitori.