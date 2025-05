FORLI’. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Cesena nord.