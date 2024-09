Mei, appello ai musicisti per aiutare Faenza colpita ancora dall’alluvione

FAENZA. Musicisti, giornalisti musicali ma anche tutti gli altri partecipino al Mei di Faenza, dal 4 al 6 ottobre, per dare una mano alla città colpita ancora una volta da un’alluvione. Anche senza esibirsi, ma per dare visibilità e sostenere la raccolta fondi per la città danneggiata di nuovo. E’ l’appello del Mei-Meeting etichette indipendenti, che anche quest’anno si svolgerà nella città del ravennate con tre giorni di concerti nelle principali piazze. Faenza, luogo della storica manifestazione, “è uno dei centri maggiormente colpiti dall’alluvione che ha creato, per la terza volta in soli dodici mesi, una situazione di portata emergenziale nel territorio romagnolo”, ricordano dal Mei. Faenza “con la manifestazione, può avere un primo spiraglio per una nuova ripresa”, quindi si può aiutare “partecipando al meeting e contribuendo alle raccolte fondi lanciate dal Comune di Faenza e dall’Associazione non profit La Piccola Betlemme”. A tutti gli artisti della musica il Mei chiede di essere possibilmente presenti nei giorni del meeting “anche solo con una visita, senza esibirsi, per portare solidarietà e sostegno a un territorio”. Chi tra loro è disponibile può contattare mei@materialimusicali.it; o telefonare allo 0546604776-0546606756 o al 349.4461825. E poi “sono tantissimi i giornalisti musicali legati al Mei che hanno pensato che sia giusto fare qualcosa per questa città, che rischia seriamente di esser messa nuovamente in ginocchio, rispondendo positivamente all’appello di solidarietà”, aggiungono dal Mei. Per contribuire con una donazione: Iban: IT20V0627013199T20990000808 - C/c Comune di Faenza- causale “Donazione emergenza meteo 2024”; Iban: IT02S0623023704000030568407, C/c: La piccola Betlemme- Cucine e Emporio Solidali.