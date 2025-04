Tra meno di un mese, il 10 maggio, con la festa della patrona “Madonna delle Grazie” e la cerimonia della Donazione dei ceri, i rioni apriranno la nuova stagione delle ostilità. Poi in giugno il debutto delle sfide sarà con gli alfieri giovanissimi e under 21 (l’1 giugno), che precede di una settimana l’assegnazione della Bigorda d’oro (il 7 giugno), dopodiché il 14 e 15 giugno i migliori sbandieratori si contenderanno i titoli più prestigiosi nel Torneo degli alfieri bandieranti e musici. E infine il 22 giugno si saprà il vincitore del 68° Palio del Niballo. L’intenso periodo agonistico è quindi alle porte, gli allenamenti si intensificano, gli organici sono ormai decisi. Soprattutto nelle scuderie il quadro delle disponibilità di cavalieri e cavalli è già completo, salvo imprevisti ovviamente. Al Centro civico rioni si affinano strategie e si testano i destrieri, in attesa che venga aggiornato in forma ufficiale anche il regolamento che prevede alcune novità sull’eventuale disputa degli spareggi. Questi i team che stanno lavorando per preparare al meglio le competizioni equestri.

Verde, campione uscente

Il capo scuderia è Ivan Berdondini. Con lui sono Simone Menghi e Gabriele Altini (ex Giallo). Il primo cavaliere è Marco Diafaldi, il più decorato del parterre con quattro Palii all’attivo. Secondo cavaliere è Stefano Venturelli (28 anni) a cui è stata rinnovata la fiducia per la disputa della Bigorda. Agli allenamenti si dedica anche Luca Barbagallo, terzo cavaliere “apprendista”. A disposizione questi cavalli: Guardian, Blue Mayson, Green Commander, Magia dei Sapori, e i nuovi arrivi Valour And Swagger e Turkish Moon.

Nero, secondo nel 2024

Responsabile di scuderia è Pietro Emiliani, coadiuvato da Igino Piazza. Prima monta sarà il titolato Matteo Tabanelli (Bigorda 2016 e Niballi 2019 e 2021). Per la Bigorda correrà il cavaliere di Narni Luca Paterni, 26 anni, già visto sulla pista faentina nel 2019 (per il Verde), quando arrivò 5°. In sella sulle piste del Centro civico si vedono anche il veterano Daniele Maretti e il 18enne Ettore Mambelli. I cavalli sono: Kelly in Black (vittoriosa nel 2019 e 2021), Boracay, Lethal Grey e il nuovo Beach Waves.

Giallo, terzo lo scorso anno

Matteo Rossi è il capo scuderia. Christian Lasi è invece il tecnico. In gara per il Niballo ci sarà il 24enne Gertian Cela detto Gege, confermato. Per seconda monta il designato è Davide Ricci, di soli 17 anni, ma già visto alla Bigorda dello scorso anno. A galoppare si preparano: Ischia Porto, Foto di Rito, a cui è stato assegnato il soprannome di Selfie , All Our Dream, Quackerjack e Principe di Toni.

Rosso, quarto al Palio 2024

A dirigere il team di scuderia è confermato Gianluca Mainetti. Assistente tecnico, Christian Rivola. Nel ruolo di primo cavaliere sarà Matteo Rivola, mentre alla Bigorda si vedrà il debuttante Lorenzo Fantinelli. Da segnalare in allenamento anche una ragazza, che i prossimi anni potrebbe essere la prima donna in gara in una giostra faentina, la giovanissima Laura Mongardi. A disposizione: Vanilla Cream, Coltre di Neve, Bide Tue, Buran e Asfodelo Fresh.

Borgo Durbecco