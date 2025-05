Faenza, “mettete in sicurezza Marzeno e Lamone”: gli Alluvionati Arrabbiati raccolgono 19.036 firme

Alluvionati Arrabbiati: è terminata con l’adesione di oltre 19mila cittadini, la più grande petizione post-alluvione per sollecitare la realizzazione delle opere di pubblica sicurezza nel bacino fluviale dei fiumi Marzeno e Lamone. “L’iniziativa lanciata dal Comitato Borgo Alluvionato - si legge in una nota - con l’adesione di altri Comitati Alluvionati faentini e romagnoli, di aziende, associazioni, bar, farmacie... è andata oltre le aspettative, a testimonianza di un diffuso stato di insicurezza ancora presente, dopo le molteplici alluvioni del 2023 e del 2024 che hanno smentito una volta per tutte, la ricorrenza cinquecentenaria comunicata a più riprese in pubblico nei giorni successivi alla prima alluvione. Le firme verranno consegnate il 16 maggio alle 14,30 a Bologna presso la sede della Regione E.R, congiuntamente alle autorità competenti: Regione Emilia Romagna, Autorità di Bacino del fiume Po, Commissario Straordinario alla Ricostruzione, le quali hanno già dato la disponibilità formale ad accogliere una delegazione di Alluvionati Arrabbiati in rappresentanza di tutti i cittadini e comitati che hanno aderito alla raccolta firme (in tutto 19.036).