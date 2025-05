Faenza, è morto il maestro Gian Piero Cicognani, simbolo del ballo romagnolo

Faenza e la Romagna piangono la scomparsa del Maestro Gian Piero Cicognani, figura iconica nella danza e del ballo romagnolo. “Gian Piero Cicognani - ricorda il Comune di Faenza in una nota - insieme alla moglie Anna Savini, ha dedicato l’intera esistenza all’insegnamento e alla valorizzazione del ballo folk romagnolo. La coppia è diventata un punto di riferimento, considerata precursori e fondatori delle danze folk romagnole come oggi le conosciamo, anche al loro impegno nel riportare alla luce variazioni perdute e nel rinnovare la tecnica. La profonda conoscenza tecnica e musicale rendeva Gian Piero Cicognani grande esperto della musica e delle danze romagnole e il gruppo di ballo da loro fondato, e oggi guidato dai figli, continua a portare avanti questo prezioso lavoro”.

Il cordoglio del sindaco di Faenza Massimo Isola: “Con grande dolore apprendiamo della scomparsa del Maestro Cicognani, figura di riferimento per la cultura della danza e del ballo in Romagna. A lui mi legava un’amicizia personale profonda e una stima autentica per il lavoro straordinario che ha portato avanti per tutta la vita, con passione e dedizione. Il Maestro è stato un instancabile promotore della nostra identità culturale e ha dedicato ogni energia alla diffusione del ballo popolare e della danza come forma d’arte, educazione e socialità. Negli anni ho avuto l’onore di collaborare a diversi eventi, spettacoli che univano racconto, memoria e innovazione, nei quali la danza diventava linguaggio per riflettere sui cambiamenti estetici e culturali del nostro tempo. A nome dell’amministrazione e della comunità tutta, esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, in particolare a tutti quei ragazzi e allievi che ha formato e che sicuramente non lo dimenticheranno”.