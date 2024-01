Cesenatico si avvicina a quota 26mila abitanti

Con l’inizio del nuovo anno l’ufficio Anagrafe del Comune di Cesenatico ha elaborato un’interessante documentazione sull'andamento demografico del territorio cesenaticense. I dati demografici della popolazione residente, infatti, risultano essere sempre di particolare interesse, poiché forniscono un quadro ben preciso circa eventuali cambiamenti e modifiche del tessuto sociale, dei quali tenere conto nelle scelte di politica sociale per la comunità.

La popolazione residente

Al 31.12.2022 la popolazione residente a Cesenatico contava 25.881 abitanti suddivisi in 12.511 maschi e 13.370 femmine, di cui 2.131 stranieri (908 maschi e 1.223 femmine). Al 31.12.2023 la popolazione residente a Cesenatico conta 25.907 abitanti, suddivisi in 12.581 maschi e 13.326 femmine, di cui 2.136 stranieri (940 maschi e 1.196 femmine).

I cittadini provenienti da paesi che fanno parte della comunità europea sono 625 (di cui 187 maschi e 438 femmine), i cittadini provenienti da paesi extraeuropei sono 1511 (di cui 753 maschi e 758 femmine).

Si sono registrate 133 nascite, 68 maschi e 65 femmine contro i 176 nati nel 2022.

I morti nel 2023 invece sono stati 301 di cui 153 maschi e 144 femmine; nel 2021 erano stati 297, di cui 8 stranieri.

I residenti con età inferiore ai 18 anni sono 3663 (di cui 1860 maschi e 1803 femmine). La popolazione residente con età superiore a 65 anni conta 6435 persone (di cui 2850 maschi e 3585 femmine); la popolazione residente con età superiore a 75 anni conta 3385 persone (di cui 1437 maschi e 1948 femmine); le centenarie sono 2, entrambe donne.

Popolazione straniera

Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritti da altri Comuni, per l’estero nell’anno 2023 916 persone (di cui 497 maschi, 419 femmine) e si sono cancellati per trasferimento o altro 722 persone (di cui 347 maschi e 375 femmine).

I nuclei famigliari al 31.12.2023 sono 11.947 (930 le famiglie straniere), di cui 4.801 formati da una unica persona.

Si è provveduto anche ad analizzare quali siano le nazionalità maggiormente rappresentare da cittadini stranieri:

Albania 601 persone, Romania 417 persone, Ucraina 131 persone, Marocco 131 persone, Cina 86 persone, Bangladesh 147 persone, Bulgaria 76 persone; Tunisia 63 persone.

Si è proceduto, infine, ad estrapolare un dato relativo ai cittadini residenti nelle frazioni della città.

Il quartiere Madonnina/S.Teresa/Cannucceto conta 5.866 (di cui stranieri 296).

Il quartiere Centro/Boschetto conta 5.468 residenti (di cui stranieri 425).

Il quartiere Valverde/Villamarina conta 4.482 residenti (di cui stranieri 624).

Il quartiere Villalta/Bagnarola/Borella conta 4.110 residenti (di cui stranieri 361).

Il quartiere Sala conta 3.468 residenti (di cui stranieri 194)

Il quartiere Ponente conta 2.513 residenti (di cui stranieri 236).

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

“Con il lavoro degli uffici Anagrafe e Stato Civile, che ringrazio, abbiamo potuto reperire informazioni preziose circa l’andamento della popolazione nel nostro Comune. Queste informazioni ci permettono di elaborare e capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel nostro territorio, come, per esempio, i dati relativi ai flussi migratori o all’invecchiamento della popolazione. Lo studio e l’utilizzo di questi dati ci permette di valutare quali siano le maggiori esigenze, comprendere quali politiche adottare e quali le azioni da mettere in campo”, il commento del sindaco Matteo Gozzoli.