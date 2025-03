Cesenatico, per San Giuseppe torna la festa dei Lupi di Liberio

“Focarine di San Giuseppe” tradizione mantenuta e ripetuta. Tornano i Lupi a far festa, in piazza Delle Conserve, sabato 22 marzo, a primavera già incominciata. Per quella che è diventata un appuntamento fisso per i cesenaticesi. Loro sono i Lupi di Liberio, che da un quarto di secolo fan parlare di sé per amicizia, simpatia e iniziative come questa, in grado di coinvolgere tutta Cesenatico. L’associazione è nata da una manciata di amici di mezz’età, rigorosamente al maschile e oggi per lo più cinquantenni e sessantenni, accomunati dall’intento di ritrovarsi a camminare la sera in compagnia, lungo le strade e sentieri di campagna e poi darsi convegno davanti a un bel tavolo imbandito. In adesioni oggi il loro numero - anche per simpatia e vicinanza -, ha raggiunto e superato i cento soci.