Cesenatico, morto Guido Casali: marineria in lutto

Marineria in lutto per la morte di Guido Casali. Aveva 85 anni e da tempo le sue condizioni di salute non erano più quelle dei giorni migliori. Marinaio, marito, padre, nonno, Casali era conosciuto da tanti per la sua volontà di partecipare sempre alla Festa del pesce.

Era uno dei partecipanti più attivi nello stand della “Cooperativa Casa del pescatore”. Che da dopo l’ondata di coronavirus non era più stato riproposto assieme agli altri stand nella festa più partecipata di Cesenatico.

La camera ardente di Guido Casali, per chi volesse porgergli omaggio e saluto, è aperta da stamattina e fino alle 17 all’ospedale Marconi. I funerali si terranno domani a partire dalle ore 16. Il feretro poi proseguirà per il crematorio di Cesena.