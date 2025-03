Cesenatico, Molo di Levante: la passeggiata sarà intitolata a Ferruccio Benzoni

Mentre procedono i lavori di consolidamento e ricostruzione delle banchine del molo di Levante, si decide che la “vista all’orizzonte sul mare” debba portare un nome: quello del poeta contemporaneo Ferruccio Benzoni (1947-1997), un figlio di Cesenatico. Vissuto sempre in questo suo paese natale sul porto, pur coltivando, in questa sua marginalità topografica, amicizie e sodalizi letterari importanti nella seconda metà del Novecento in cui è vissuto.

A Ferruccio Benzoni il Comune di Cesenatico ha proposto l’intitolazione dalla passeggiata, lungo il molo di Levante, un luogo che è stato da sempre punto d’incontro di abitanti e turisti, in tutte le stagioni dell’anno, tanto più nelle “morte stagioni” quando il mare sa regalare e suscitare senso di libertà e d’infinito. “La palata” del molo di Levane costituisce la punta più avanzata del “paese di terra” verso quello “di mare”, caro da sempre a generazioni di cesenaticensi “doc”, dove si andava a vedere l’arrivo della barche, a scrutare l’orizzonte del largo, prima ancora che fosse meta delle frequentazioni di villeggianti al mare e svaghi balneari.

L’associazione di amici e conoscenti del poeta aveva perorato la causa di una intitolazione in città a Ferruccio Benzoni; la scelta del Comune è stata quella di dedicargli e intitolargli con l’indicazione di una targa la passeggiata lungo il molo di Levante, laddove il porto canale di Cesenatico da viale Carducci conduce all’imboccatura moli guardiani. Presa la decisione e fatta la proposta sulla scelta del luogo, sarà ora la Prefettura a scandire l’ultimo passo per l’ufficialità.

Benzoni ha nutrito un amore totalizzante per la letteratura fin da studente del Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena e negli anni ’60 si avvicina alla scrittura in versi. La sua opera prima “La casa sul porto”, con prefazione di Gianni Raboni gli valse nel 1981 il “Premio Mondello”. Seguirono poi le raccolte “Notizie dalla solitudine” (1986), “Fedi nuziali” (1995), “Numi di un lessico figliale” (1995). Altre sue poesie sono edite nella rivista “Nuovi Argomenti”, “Poesie”.

Benzoni fu tra gli animatori della rivista “Sul Porto”, che fondò nel 1973 con gli amici di una vita Stefano Simoncelli (altro cesenaticense) e Walter Valeri (poeta, scrittore e drammaturgo, è stato assistente del premio Nobel Dario Fo e Franca Rame) forti della convinzione che «La provincia può ancora essere una frontiera dove farsi pionieri di idee e contributi autentici e originali».