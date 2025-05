Spaccata in gioielleria al Romagna Shopping Valley di Savignano Mare: maxi bottino FOTOGALLERY

Maxi furto nella notte all’interno del Romagna Shopping Valley di Savignano Mare da parte di una banda di ladri. L’allarme è scattato attorno alle 23 di due notti fa quando all’ingresso centrale, il numero 2 della galleria commerciale, si è avvicinata un’Alfa Romeo. Dalle telecamere di sicurezza poi visionate si evince che ad agire è stato un gruppo composto da almeno 4 persone, anche se è verosimile ipotizzare che, tra il complice alla guida della vettura e altri “pali” impegnati a controllare l’area, la banda potesse essere composta da più membri.

Con l’ausilio di aste di ferro i malviventi hanno mandato in frantumi le vetrate di una delle porte scorrevoli d’ingresso, prendendo di mira immediatamente ed esclusivamente la vicina gioielleria Bluespirit. Anche qui per entrare hanno utilizzato aste e piedi di porco, per vincere le resistenze della saracinesca prima e infrangere tutte le vetrate con scaffalatura ed espositori poi, arraffando e mettendo dentro a dei sacchi i gioielli.

Un colpo durato pochissimo anche perché già il primo abbattimento della porta esterna aveva fatto scattare l’allarme e di lì a poco i ladri sapevano che avrebbero visto arrivare di gran carriera i carabinieri. I militari, nel sopraggiungere, hanno scorto l’Alfa che si allontanava a tutta velocità. L’hanno inseguita vedendo le luci in lontananza, ma senza riuscire ad avvicinarla. La macchina è stata poi ritrovata abbandonata dai ladri a Fiumicino dove presumibilmente c’era un secondo veicolo pronto a caricare il bottino mentre parte della banda guadagnava la fuga a piedi per i campi.

Da una prima stima dei danni al Bluespirit, ammonterebbe a circa 100mila euro il valore dei gioielli rubati. A cui andranno aggiunti i danni. Si tratta comunque di una valutazione al momento approssimativa che potrà essere confermata solo una volta completato l’inventario di quanto manca in negozio. Nel frattempo proseguono le indagini per identificare i componenti della banda, professionisti probabilmente provenienti da fuori regione. La vettura usata è stata posta sotto sequestro per cercare eventuali tracce.