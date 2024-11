In vista delle elezioni regionali di domenica 17 novembre - si vota dalle 7 alle 23 - e lunedì 18 novembre - si vota dalle 7 alle 15 - è stato diramato l’elenco dei seggi elettorali per i cittadini di Cesenatico. C’è un cambiamento da segnalare, come già accaduto per le scorse elezioni europee: alla luce dei lavori in corso alla scuola elementare di via Saffi, i cittadini iscritti alle sezioni 1,2,3 dovranno recarsi alla Scuola Media Arfelli di via Sozzi 6 per le operazioni di voto.