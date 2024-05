Cesenatico, concerti all’alba: si parte il 23 giugno

Importanti novità per i concerti all’alba di Cesenatico. Si allunga la stagione che comprende così il mese di giugno. Il primo evento sarà il 23 giugno nella spiaggia libera del Bagno Conti con un’alba a stelle e strisce. “Like a Rolling Stone” con Lorenzo Semprini & The False Prophets per un viaggio a stelle e strisce tra musica e parole con brani born in Usa sulla rotta dell’assolata passerella che porta in battigia.

Altra novità: tutte le spiagge libere di Cesenatico saranno colonizzate a turno da un concerto all’alba.

«La collaborazione con la Coop Stabilimenti Balneari continua a produrre effetti positivi – ha detto l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli – siamo lieti di poter proporre a tutti gli albisti un programma così ricco, che tocca più punti e mesi».

«Rilanciamo con più appuntamenti, più generi, più mesi e più spiagge – ha sottolineato Simone Battistoni, presidente della Coop. Stabilimenti Balneari – Rappresentiamo il divertimento ma con l’attenzione per la cultura e la musica che ne è una parte fondamentale. Come fondamentale è la collaborazione con l’amministrazione comunale».

Luglio e agosto

Il 7 luglio la spiaggia libera di Zona Cesarini sarà il secondo teatro all’aperto ad ospitare il concerto “Gioco e teoria del Duende. Hommage a Garcia Lorca”. Ad interpretarlo Matilde Agosti e Mario Strinati.

Domenica 14 luglio Sir Moris Pradella cullerà gli albisti nella spiaggia libera dei Diamanti con l’eredità dei classici soul, rock e funk. Un artista per tre elementi: voce, chitarra, talento.

Sempre di domenica, sempre alle 6 del mattino, per la prima volta nella spiaggia libera di Piazza Costa, il 28 luglio è tempo di jazz manouche con Swing&Soul Sunrise con il Lara Ferrari Trio che vede in battigia Lara Ferrari, Jacopo Delfini e Renato Podestà.

Agosto si apre con un’alba da Dolce Vita. Appuntamento il 4 agosto nella spiaggia libera del Circolo Velisti con una proposta musicale in fase di definizione. Domenica 11 agosto Valverde si sveglierà alle 6. Cuore pulsante sarà la spiaggia libera di Piazzale Michelangelo con con “Swinging memories” e la musica anni ‘30 e ‘40. Si esibiranno tre assi del jazz: Anna e Paolo Ghetti e il duca del sax Fabio Petretti.

Gran finale in programma domenica 18 agosto nella spiaggia libera di Piazza Spose dei Marinai con la Stevie Biondi & Chicco Capiozzo Band. Eh sì... il cognome non mente.

«Il nostro intento – ha detto Alberto Antolini co-direttore artistico – è quello di portare progetti di qualità per accompagnare la magia del sol nascente. L’ispirazione nasce da una musica senza confini come il jazz e per questo i generi scelti sono eterogenei come lo sono le formazioni».

«Le albe aggiungono un’icona ai ricordi dell’estate – ha detto Matteo Razzani co-direttore artistico – mi piace pensare che durante l’inverno a decine sorridano ripensando alle nostre sveglie, anche le più rock ‘n roll».

Le albe sono tutte a ingresso libero, i concerti iniziano alle 6 del mattino. In caso di maltempo i concerti saranno annullati, si raccomanda quindi di seguire i social del Teatro di Cesenatico per gli aggiornamenti dell’ultimo minuto.

Informazioni

Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) - teatrocomunalecesenatico.it - cultura@comune.cesenatico.fc.it