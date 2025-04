Tenta di far fuoco a un’auto per gelosia, poi le botte in strada: denunciati a Cesena

Uno tentava di dar fuoco all’auto del “rivale in amore”. L’altro lo ha sorpreso e picchiato, colpendolo con una piccozza al volto. C’è una “donna contesa” dietro alle denunce staccate alcuni giorni fa dai carabinieri della compagnia di Cesena, chiamati ad intervenire d‘urgenza dopo che una persona era finita in pronto soccorso con lesioni subite. Protagonisti due uomini, uno di 38 anni l’altro di 50, che si sono “affrontati” per questioni di cuore notte tempo, lungo l’asse della via Emilia nel tratto di viale Marconi. Ricostruendo l’accaduto dopo essere stati chiamati ad intervenire gli uomini dell’Arma di Cesena hanno verificato che le origini della lite tra i due fossero legate a “questioni di cuore”. Al centro l’interesse di tutti e due per una donna. Con uno che ha cercato di appiccare un incendio per distruggere la vettura del “rivale”. Nel farlo è stato intercettato dall’altro che lo ha affrontato con in pugno una piccozza, colpendolo e ferendolo. Lesioni (lievi) e danneggiamenti sono le accuse poi staccate dai militari: per una vicenda che a questo punto in futuro finirà davanti ad un giudice penale.