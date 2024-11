Regionali: sono 79.848 gli elettori di Cesena che andranno al voto, la decana ha 106 anni e vive all’estero

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00, data in cui avrà inizio lo spoglio che si potrà seguire in diretta anche recandosi nella Sala del Consiglio del palazzo comunale (apertura ore 14:30).

Come si vota

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può: votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato. L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) della candidata/o o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/elezioni-regionali-2024/).

Saranno 98 i seggi aperti a Cesena (di cui 1 all’ospedale “Bufalini” a cui si sommano i due volanti) e 79.848 i cesenati votanti (38.677 uomini e 41.171 donne). L’elettore più anziano è residente all’estero: si tratta di Teresina Rossi nata il 27 marzo 1918. Il decano residente a Cesena invece è Agostino Forti nato il 14 agosto del 1919. Voteranno per la prima volta 450 elettori.

Apertura dell’Ufficio elettorale

Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla allo Sportello facile (con accesso dal Foro Annonario, via Pescheria 14, da piazza del Popolo 8 e da via Fattiboni 6) tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00, il giovedì fino alle ore 17:00, oppure nelle due giornate di voto (domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00).

Servizio disabili non deambulanti. In relazione alle due giornate di voto è previsto un servizio di accompagnamento sociale per persone con difficoltà a spostarsi autonomamente, gestito da Auser Cesena. Per usufruire del servizio occorre contattare il numero 0547 612551 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00) e prenotare l’accompagnamento indicando: il punto di ritrovo (indirizzo del richiedente), numero di telefono per comunicazioni rapide, necessità di eventuale sollevatore e/o carrozzina. È necessario inoltre comunicare se ci sono ostacoli. Al fine di organizzare il servizio è opportuno contattare Auser per tempo.