Le colline del Rubicone tornano a franare: dopo Montiano tocca a Roncofreddo, alberi sulla strada

Il maltempo della settimana scorsa ha mosso alcune frane sulle colline del Rubicone, confermandone la fragilità idrogeologica. Più o meno contestualmente allo smottamento sulla Strada provinciale 9, che in via Ciano ha interrotto il principale collegamento tra Montiano e Longiano, verso le 8 di sabato mattina, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Savignano è dovuta intervenire a Roncofreddo, in via Rubicone, per un’altra frana.

Gli uomini del 115 giunti sul posto hanno operato per rimuovere le piante e gli alberi coinvolti nel movimento di terra, che erano andati a ostruire la carreggiata stradale. In questo modo si è consentito alle macchine operatrici di rimuovere poi la terra e ripristinare la circolazione. Presenti sul posto anche i carabinieri.