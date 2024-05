Da oltre 25 anni protagonista sul mercato la cesenate Nadia Zoffoli, artigiana creativa associata a Confartigianato Cesena, che opera come specialista della comunicazione visiva e commerciale all’interno del punto vendita, con la sua impresa “Uno più Uno=Undici!”, ha ulteriormente affinato la sua attività di visual merchandasing.

“Ho realizzato un allestimento floreale interno ed esterno in un negozio di ottica in corso Garibaldi a Forlì - spiega - creando una sorta di collegamento ideale con la mostra sui Preraffaelliti ai Musei di San Domenico e coniugando i concetti di vita, arte e bellezza prerogative del movimento artistico sorto in Gran Bretagna al centro della esposizione. L’allestimento risale ai primi di marzo e in questi giorni sto apportando manutenzione e migliorie all’area esterna che è stata molto apprezzata, come contributo al decoro urbano apportato dalle attività commerciali e artigianali. Al tradizionale settore di attività, design e decorazione delle vetrina ho dunque affiancato questa decorazione di esterni, che le attività commerciali più lungimiranti stanno cominciando a prendere in considerazione per valorizzare nel contempo il proprio negozio o locale e lo spazio circostante, legandosi così tutt’uno con la realtà urbana in ideale continuità anche rispetto ad eventi e manifestazioni artistiche. Cesena, Forlì e in tutti i comuni del nostro territorio provinciale sono spazi ideali per operare in tal senso da parte delle attività commerciali e artigianali che desiderano fondersi ancor di più, nei loro spazi, dentro la città con progetti di arredamenti dei locali all’esterno. A risultare potenziato è l’arredo urbano stesso del centro storico e della città, investendo in bellezza, armonia e creando un fil rouge di decoro e attrattività. Tutto ciò concorre a rendere più visibile l’esposizione dei prodotti in vetrina - spiega Nadia Zoffoli - un valore aggiunto attraverso il quale l’impresa definisce il suo brand, perché, pur con lo sviluppo del commercio online, la vetrina fisica resta il primo biglietto da visita di uno spazio commerciale. Investire in bellezza conviene”.

“Le imprese della comunicazione come quella di Nadia Zoffoli - rimarca il vicesegretario di Confartigianato Giampiero Placuzzi - sono protagoniste nel territorio fondandosi sui valori tipici dell’artigianato: estro, fantasia, competenza e qualità finalizzate a potenziare l’efficacia del messaggio e dell’immagine. L’arredamento degli spazi esterni alla bottega correlato a quelli interni è un terreno fertile su cui agire su vasta scala”.