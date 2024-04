La polizia stradale di Bagno di Romagna salva un pastore tedesco sulla E45

Una pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna, impegnata a monitorare il traffico lungo la SS 3 bis Tiberina - E45, ha salvato e restituito al suo padrone Sheila: uno splendido esemplare di pastore tedesco che girovagava nei pressi dello svincolo di San Piero in Bagno, con il rischio di essere travolta dai veicoli in transito e di provocare gravi incidenti.

Non appena giunte le prime segnalazioni, la sala operativa ha inviato una pattuglia sul luogo dell’avvistamento, mentre un altro equipaggio, in modalità safety car, ha rallentato il traffico per consentire l’intervento in sicurezza.

Una volta raggiunta, nonostante fosse spaventata Sheila si è fatta accudire dai poliziotti, che l’hanno portata presso la Caserma della Sottosezione per toglierla dal pericolo.

Qui, in attesa di essere recuperata dal suo padrone, è stata coccolata e rifocillata da tutti gli agenti, contenti di aver tratto in salvo la splendida cagnolona.