“L’eccidio di Cesena”: sabato da Giunti si presenta il libro di Andrea Sirotti Gaudenzi

Sabato 3 febbraio, alle ore 18 nel giorno dell’anniversario del “Sacco dei Bretoni”, presso la Libreria Giunti di Cesena, in Piazza Pia a Cesena, Andrea Sirotti Gaudenzi presenterà l’ultima edizione del suo volume storico “L’eccidio di Cesena. La più grande strage del Medioevo”, pubblicato dall’Editore Maretti. Il giurista e storico cesenate ha ripercorso i tragici avvenimenti accaduti a Cesena nel mese di febbraio 1377 nel corso della “Guerra degli Otto Santi”, che vide contrapposti i mercenari al soldo del Papa Gregorio XI a varie città capitanate da Firenze. Il 3 febbraio 1377 si consumò una strage senza precedenti, dato che i cesenati furono sterminati per ordine del cardinal legato Roberto da Ginevra, che voleva soffocare nel sangue la ribellione di chi non poteva tollerare che la città fosse stata lasciata nelle mani di soldati bretoni e stranieri che avevano compiuto ogni sopruso nei confronti della popolazione. Nel corso della presentazione, Andrea Sirotti Gaudenzi parlerà dei protagonisti di quegli eventi: il papa Gregorio XI, il cardinale Roberto da Ginevra (che sarebbe divenuto il primo “antipapa” della linea avignonese) e Giovanni Acuto, il famoso condottiero e capitano di ventura che ebbe un ruolo fondamentale nello sterminio avvenuto a Cesena. La presentazione sarà moderata dal giornalista del Corriere Romagna Gian Paolo Castagnoli. Sono previste alcune letture a cura di Alessandro Aller Pieri.