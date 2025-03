Alla rotonda Della solidarietà, all’uscita dal casello autostradale a Villachiaviche, lungo via Cervese, verso le 9 di questa mattina, un autocarro ha perso tre lastre di cemento, poi recuperate direttamente dalla ditta. A provocare il guaio è stata la rottura delle corde di ritenuta. Il conducente è stato sanzionato per perdita del carico. A seguito di quella situazione anomala che si è venuta a creare sulla strada, c’è stato anche un tamponamento fra due autovetture, per fortuna senza feriti.