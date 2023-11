Cesena, si spezza il montascale: donna precipita sui gradini

Sono serviti gli equipaggi di 3 ambulanze e di una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza una donna contusa ieri nella sua casa affacciata su piazza del Popolo. Ha difficoltà a deambulare dovute al suo peso: mentre si spostava tra un piano e l’altro di casa, il monta scale che usa si è spezzato facendola cadere sui gradini. Per sollevarla da terra in sicurezza ed aiutarla a raggiungere l’ambulanza che l’ha poi portata per le medicazioni al Bufalini, è stato necessario uno spiegamento di forze che ha incuriosito i tanti presenti in piazza a quell’ora.