Cesena, riqualificazione energetica nelle scuole di Ronta, Macerone e Pievesestina

A Cesena nuovi lavori di efficientamento energetico in diversi edifici scolastici cittadini. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione, ampliamento e adeguamento degli impianti, l’Amministrazione comunale ha affidato alla società in House Energie per la Città srl una valutazione su questi immobili al fine di accertare eventuali riqualificazioni all’illuminazione generale e di sicurezza. A seguito di questa analisi è emersa la necessità di intervenire attraverso la riqualificazione dell’illuminazione generale nelle scuole elementare di Ronta (via Ravennate, 5366) e materna di Macerone (via Olof Palme, 80), e con la riqualificazione dell’illuminazione d’emergenza nella scuola materna di Pievesestina (via Dismano, 4820). In tutti questi casi si procederà con la sostituzione dell’attuale illuminazione generale con corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica.

“L’obiettivo di questa ampia e mirata programmazione di interventi che annualmente interessa alcuni plessi scolastici della nostra città – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è di rendere le nostre scuole modelli di efficienza energetica e sostenibilità. Un’ambizione che parte da interventi strutturali concordati con i tecnici specializzati di Energie per la città e rafforzata dai piccoli gesti della popolazione scolastica. Due sono i risultati da raggiungere: maggiore risparmio energetico, che garantisce anche un notevole beneficio ambientale, ed elevata sicurezza di questi edifici. È questo un tema a cui teniamo particolarmente e su cui abbiamo investito notevolmente nel corso di questi anni raggiungendo risultati importanti”. A questo proposito, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria impianti 2023” predisposto da Energie per la Città e contenente gli interventi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione generale e di emergenza in edifici comunali per l’importo complessivo di 200.000 euro.