Cesena, parcheggio Sacro Cuore ormai pronto: ecco gli orari e le tariffe

A Cesena sono pressoché conclusi i lavori di realizzazione del parcheggio nell’area a ridosso del complesso scolastico della Fondazione Sacro Cuore in via Verdi (tra le vie padre Vicinio da Sarsina e Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici). Nelle prossime settimane, così come previsto, si procederà con l’installazione degli impianti tecnologici di automazione del parcheggio per consentire al Comune di Cesena di gestire il servizio di sosta all’interno dell’area, e si predisporrà una pensilina fotovoltaica a protezione di alcuni stalli per ottimizzare i consumi del parcheggio, garantendo così l’autoricarica elettrica. Entrambi gli interventi saranno eseguiti da Energie per la Città.

In attesa di questi ulteriori interventi, che permetteranno di regolare e monitorare automaticamente ingresso e uscita dal parcheggio e relativi pagamenti, la nuova area di sosta (che conta 60 posti auto e a cui si accederà da via Verdi) sarà fruibile gratuitamente da lunedì 30 dicembre al 30 marzo 2025, con le seguenti modalità: disco orario (2 ore) dalle ore 8 alle 22, libero dalle ore 22 alle 8.

A partire dal 31 marzo 2025 (per un periodo sperimentale di un anno) la tariffa in vigore – al pari delle aree di sosta equivalenti, come ad esempio quella del parcheggio AVIS in via Mura Eugenio Valzania – sarà quella arancione dalle ore 8 alle 20 (1,10 euro la prima ora e 1,50 per le ore successive), mentre dalle ore 20 alle 8 si pagherà una tariffa forfettaria di 3 euro per l’intera fascia oraria serale/notturna. In tutte le fasce orarie sarà prevista inoltre la gratuità per soste brevi fino a 10 minuti.