Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 31 agosto 2024 a Cesena dove, per cause in corso di accertamento, verso le 15.30 lungo la via Emilia all’altezza della Rotonda Rubicone si sono scontrate una moto e un’auto. Ad avere la peggio l’uomo di 53 anni alla guida della moto, deceduto sul colpo. Soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale in condizioni critiche la donna di 51 che era in sella con lui.