Un compleanno speciale da festeggiare con una serie di iniziative. La sezione Cai di Cesena, che oggi conta 1.196 soci iscritti (segnando un incremento di 137 soci rispetto al 2023), compie sessant’anni. Il 60esimo anniversario del Cai Cesena (Club alpino italiano) non è solo una celebrazione, ma un inno alla montagna come luogo d’incontro e connessione.

Sabato 12 aprile alle ore 21:00 al cine-teatro Bogart di Cesena: Voci di montagna

Una serata aperta alla cittadinanza, dove la montagna si racconta attraverso il linguaggio della musica e della parola. Il coro della Sezione Cai di Cesena proporrà un’esibizione ricca di armonie e tradizione, accompagnata dalla lettura di brani e poesie dedicate alla montagna. Sarà un momento che unirà arte, natura e sentimento.

Domenica 13 aprile alle ore 16:00 a palazzo del Ridotto (Cesena): I nostri 60 anni

Un incontro per raccontare chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Interverranno personalità legate al mondo della montagna, oltre al nostro presidente, per celebrare insieme il percorso della Sezione Cai di Cesena. Durante l’evento presenteremo le attività di ieri e di oggi attraverso un filmato che ripercorre la nostra storia e i momenti più significativi. A seguire, il Gruppo Alpinistico Alpinismo Punto Zero organizzerà un emozionante spettacolo di arrampicata in piazza del Popolo, con la partecipazione di Samuele Mazzolini, arrampicatore e “Accademico” del Club Alpino, e di altri alpinisti della Sezione.

Giugno – Foresta della Lama con i senior

Domenica 8 giugno uscita intersezionale guidata dal Gruppo Senior della Sezione. Sarà un’occasione preziosa per esplorare le meraviglie della Foresta della Lama, uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino. L’uscita sarà guidata di Maurizio Pavan, attento conoscitore della foresta. L’evento si inserisce nella Giornata CAI “In cammino nei parchi”.

Settembre – Portiamo l’arrampicata a Cesena

Sabato 6 settembre: Fragile come la roccia, Federica Mingolla.

Una serata straordinaria con Federica Mingolla, guida alpina e arrampicatrice di fama internazionale. Federica condividerà le sue esperienze più intense e significative, raccontando come ha imparato a confrontarsi con la fragilità che accomuna l’uomo e la roccia. Attraverso storie di vie lunghe, montagne remote e l’esperienza della spedizione femminile K2-70, offrirà una prospettiva autentica sull’arrampicata. Un’occasione per scoprire questo mondo attraverso gli occhi di una delle figure più ispiratrici del settore.

Sabato 6 e domenica 7 settembre: Tin Bôta: 1° Cesena Street Boulder in collaborazione con Base Camp

Il gruppo alpinistico Alpinismo Punto Zero, in collaborazione con Base Camp, porta l’arrampicata nel cuore di Cesena. Per la prima volta a Cesena, si potrà vivere l’emozione della verticalità all’interno delle mura della città. Il centro storico di Cesena si trasforma in un palcoscenico unico per la prima edizione del Cesena Street Boulder, una competizione di arrampicata urbana aperta a tutti. Un evento che unisce sport, divertimento e comunità, offrendo a partecipanti e spettatori un’esperienza indimenticabile. I blocchi di arrampicata, adatti a ogni livello di esperienza, saranno posizionati tra le antiche mura e la Rocca Malatestiana. Sono previsti premi per i partecipanti, in un’atmosfera che culminerà in una grande festa finale. Un’occasione per vivere la città da una prospettiva nuova, tra sport, condivisione e allegria.

Settembre e ottobre – Alla ricerca di animali innamorati

Sabato 20 settembre Casanova dell’Alpe: Bramiti. Un’escursione crepuscolare per immergersi nella magia del bosco al calar della sera, quando il silenzio della natura è rotto dal bramito dei cervi in amore. Il Gruppo Senior della Sezione ci accompagnerà lungo i sentieri del Parco, condividendo la loro conoscenza del territorio. Un’opportunità unica per vivere l’incanto della montagna, dove i suoni della fauna si fondono con la bellezza selvaggia della natura.

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, al monte Fumaiolo. La Sezione si ritrova per un weekend di attività all’aria aperta. Sarà un’occasione per coinvolgere in modo particolare la Valle del Savio e aprire le porte anche ai non soci. Un evento che celebra la montagna e la convivialità, dove ognuno potrà partecipare secondo le proprie passioni: alpinisti e escursionisti condivideranno sentieri e pareti, mentre grandi e piccoli vivranno momenti di festa. Un’opportunità per immergersi nella natura in compagnia, tra storie e tradizioni, celebrando il 60° anniversario del CAI Cesena e il valore della comunità.

Venerdì 24 ottobre Ridracoli: Battaglie

Questa volta il Gruppo Senior della Sezione ci accompagnerà alla ricerca dei combattimenti tra daini durante la stagione del corteggiamento. Un momento affascinante, quando i maschi si sfidano per primeggiare e farsi notare dalle femmine che osservano i ring. Un’opportunità per vivere l’intensità della natura selvaggia, immersi nel silenzio della montagna e nell’emozionante spettacolo di questi momenti naturali.

Novembre – Le Dolomiti a Cesena

Venerdì 7 novembre, a Palazzo Ghini di Cesena: Incontro con la geologia. Ugo Scortegagna, geologo e naturalista CAI, guiderà in un viaggio alla scoperta delle Dolomiti. Illustrerà la storia millenaria di queste montagne spiegandone la formazione, i fenomeni geologici che le caratterizzano e il loro ruolo nell’ambiente e per l’uomo. Un incontro per conoscere più da vicino la geologia di queste terre e apprezzarne il valore.

Da sabato 8 a sabato 22 novembre, chiesa di San Zenone (Cesena): Pittura e geologia. Le Dolomiti, patrimonio Unesco, in un’esposizione che unisce arte e scienza. Tommaso Magalotti, pittore cesenate, alpinista e socio fondatore della sezione, illustra la loro bellezza attraverso i suoi dipinti, mentre la geologia ne svela i segreti. Due le mostre in contemporanea nella chiesa di San Zenone: la pittura di Magalotti, che cattura la maestosità delle Dolomiti, e una mostra infografica che racconta la storia geologica delle Dolomiti. Un’occasione di conoscenza per esplorare la connessione tra arte, scienza e natura.