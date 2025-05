Cesena, festa della Repubblica: il tenore Alessandro Moccia ai Giardini Pubblici

In occasione del 79° anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno, come da tradizione, sarà riproposto alla cittadinanza il tradizionale concerto della banda città di Cesena che avrà luogo dalle ore 17 ai Giardini pubblici cittadini. Quest’anno i musicisti saranno accompagnati dal tenore Alessandro Moccia che interpreterà alcuni dei brani in programma come, ad esempio, ‘Lucevan le stelle’ tratto dall’atto terzo di ‘Tosca’ e ‘Nessun dorma’ dall’atto terzo della ‘Turandot’.

Dopo il saluto del sindaco Enzo Lattuca, la banda musicale ‘Città di Cesena’ eseguirà, in apertura, l’‘Inno di Mameli’, e a seguire: ‘Attila’ – Preludio dell’opera di Verdi e Picchioni, Kleine Ungarische Rhapsodie di Alfred Bosendorfer, ‘E lucevan le stelle’, tratto dall’opera lirica ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, ‘Aida’ (finale secondo atto) di Giuseppe Verdi, ‘Addio ai monti’ di Ennio Morricone, ‘Nessun dorma’ celebre romanza dell’opera lirica ‘Turandot’ di Giacomo Puccini, e gran finale con l’Inno alla gioia. La banda sarà diretta dal Maestro Jader Abbondanza. Sarà possibile prendere parte all’evento liberamente e senza prenotazione. In caso di maltempo il concerto sarà proposto al teatro ‘Verdi’.