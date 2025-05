Cesena, corso di autodifesa presso la sede Iscom

Intuire il pericolo, controllare la paura e conoscere il linguaggio del corpo. Sono questi alcuni tra i temi che verranno affrontati e approfonditi al corso di autodifesa che si terrà a Cesena, presso la sede Iscom di Confcommercio, mercoledì 11, sabato 14 e venerdì 20 giugno. Si tratta di un seminario di 9 ore che partirà con una lezione teorica della durata complessiva di 3 ore in aula, in cui verranno trattati ed approfonditi i punti fondamentali per prevenire ed eventualmente gestire una situazione di pericolo. Le sessioni successive si svolgeranno in palestra e saranno focalizzate sulle tecniche fondamentali per liberarsi da un aggressore e di attacco per imparare a colpire con precisione e in quali punti.

L’iniziativa, che nasce dalla Consulta delle Donne di Sarsina in collaborazione con Iscom anche grazie alla professionalità del maestro Igor Ronchi (direttore tecnico Bronx Gym Cesena ed ex atleta professionista), è pensata per chi vuole sentirsi più sicuro nella società attuale, senza assumere il ruolo di ‘vittima’, ma riconoscendo il mondo per quello che è e preparandosi ad affrontarlo con consapevolezza e determinazione.

Con questo corso, che verrà proposto anche nei comuni di Forlì e Gambettola, gli organizzatori intendono offrire a tutte e tutti gli strumenti per affrontare situazioni di pericolo con maggiore sicurezza e consapevolezza. La prevenzione, la conoscenza e la capacità di reagire sono elementi fondamentali per tutelare se stessi e vivere in modo più sereno e libero.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.bronxgym.it/autodifesa/ oppure contattare 0547 639835 e/o 373 7573047 - info@iscomcesena.it.