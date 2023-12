Cesena: “Ciao Sandra, eri la mitezza fatta persona”. Morta a 73 anni una delle persone più longeve d’Italia con sindrome di Down

In una nota, l’Amministrazione comunale di Cesena si unisce al dolore della comunità “Fabio Abbondanza”, gestita dalla Cooperativa Sociale CILS, colpita questa notte dalla morte di Sandra Zangheri, tra le persone più longeve in Italia con sindrome di Down, da oltre trent’anni straordinaria inquilina della “Abbondanza” dove era una presenza costante. “Ci ha lasciato Sandra, la mitezza fatta persona. Grazie alla struttura residenziale ‘Fabio Abbondanza’ che ha custodito Sandra con grande cura e amore in questi anni, permettendole di vivere con serenità e di giungere all’età di 73 anni circondata dall’amore di tutta la comunità, un grande traguardo per una persona con sindrome di Down. Abbracciamo la famiglia di Sandra, soprattutto la sorella Mafalda e tutti gli ospiti e gli operatori della comunità ‘Abbondanza’”. Queste le parole di cordoglio dell’Assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo.

Lo scorso 29 settembre la comunità “Fabio Abbondanza”, composta da operatori e ospiti/utenti, aveva festeggiato Sandra in occasione del suo 73esimo compleanno, lusinghiero traguardo che ha confermato i progressi sulle aspettative di vita delle persone down rispetto ai vent’anni di media negli anni ’50.