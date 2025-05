Cesena, case in affitto: canoni saliti del 10% in un anno, la media è 634 euro al mese

Non più una scelta obbligata, ma un’opzione consapevole per il 44% degli inquilini. Il rapporto di “SoloAffitti” certifica un radicale ribaltamento della concezione della locazione nel mercato immobiliare. Un cambio di rotta che esige un nuovo assetto anche per gli addetti ai lavori. Va in questa direzione il profondo restyling dell’ufficio dell’agenzia a Cesena in via Cesare Battisti 111/113, che verrà inaugurato domani. Una riformulazione estetica e operativa «per avvicinarsi ai proprietari e ai locatari con un approccio che sostenga una cultura della locazione come scelta stabile, sicura e tutelata - è scritto in una nota dell’agenzia - per promuovere nuove politiche che agevolino l’immissione sul mercato degli immobili inutilizzati e che favoriscano una gestione moderna del patrimonio immobiliare».

Strategia

«Sono tanti, troppi, gli immobili sfitti a Cesena - spiega Silvia Spronelli, ceo del gruppo - non perché manchi la domanda, ma perché molti proprietari hanno paura di non percepire con regolarità il canone”. Timore che si prova a superare col servizio “SoloAffittiPay”, unico nel suo genere, che assicura l’incasso della rata mensile mediante bonifico bancario irrevocabile al conto corrente del locatore. Oltre al pagamento di spese legali e danni e alla selezione qualificata degli inquilini. «Il nostro obiettivo - aggiunge Spronelli - è trasformare il mercato della locazione da terreno incerto e rischioso a sistema affidabile e sicuro. Per farlo servono strumenti concreti e un cambio di visione».

Inquilini e immobili

A Cesena i conduttori si dividono in chi cerca una casa dove stabilirsi (59%); chi si trasferisce per lavoro (23%); chi per studio (16%) e un 2% per turismo. Il 39% sono coppie senza figli, i single sono il 22%, il 19% e il 20% restanti sono nuclei con prole e gruppi di coinquilini che condividono l’alloggio per ridurne i costi. Nell’arco di un anno si è registrato anche un aumento della permanenza media degli inquilini: da 24 a 27 mesi. Le tipologie di immobili più richieste risulterebbero i bilocali (40%) seguiti dai monolocali (27%).

Canoni

Sul fronte dei canoni, nel giro di dodici mesi, gli aumenti sono stati del 10%, con una media di 634 euro mensili. Collocazione e caratteristiche degli immobili incidono molto sulle variazioni. In zone di pregio come Madonna delle Rose o Monte si parte dai 530 euro di un monolocale per arrivare a 830 per un quadrilocale, passando dai 600 e 720 di bilocali e trilocali. Servono 530 euro per un monolocale in centro storico, 820 per un quadrilocale. In zona stadio, a Torre del Moro e alle Vigne, la media è di 500 euro per un unico ambiente, 550 per due, 770 euro per quattro. A Villa Chiaviche, Diegaro, San Giorgio e San Vittore, si pagano 430 euro per un monolocale, 520 per un bilocale, 630 per un trilocale e 700 per un quadrilocale. Un garage può valere fino al +10%, un box il +6%, mentre l’assenza di arredamento abbatte il prezzo fino al -10%.