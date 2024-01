Cantieri al via a Cesena: rampe della Secante chiuse per 2 giorni e strade di collina inibite fino ad aprile

Meteo permettendo in giornata si apriranno tre cantieri stradali: uno interesserà per un paio di giorni uno snodo di intenso traffico, gli altri due sono cantieri alluvionali per i quali le strade coinvolte da frane dovranno restare ancora chiuse almeno fino ad aprile.

Allo svicolo 3 della Secante (quello in zona Stadio) il cantiere si concentrerà nella sistemazione delle protezioni laterali al transito dei veicoli. Nella fascia oraria dalle 6 alle 20 sia oggi che domani non si potranno utilizzare le rampe di accesso ed uscita anche per la necessaria esecuzione di prove statiche sui guard rail. Una situazione che, soprattutto negli orari di punta, comporterà un ricarico di transiti su altre uscite ed ingressi della secante e di conseguenza su altre strade della viabilità ordinaria.

Sempre da oggi la ditta Ipogeo di Belluno inizierà i lavori di sistemazione e ripristino della frana di via Santa Lucia all’altezza del civico 1912. L’area dei lavori è a divieto di transito e sarà interrotto il collegamento fra i versanti Oriola-Roversano per tutta la durata dei lavori che meteo permettendo finiranno ad aprile. Stesse tempistiche per la sistemazione, in partenza sempre oggi, delle frane di via Formignano. Ed anche qui divieto di transito fino ad Aprile.