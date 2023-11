Incidente nel trevigiano: due morti, uno è un 35enne residente a Bellaria

Tragico incidente stradale in provincia di Treviso, muore 35enne indiano residente a Bellaria. Singh Gurdeep ha perso la vita in un terribile impatto costato la vita a due persone con altri due feriti gravi. I media veneti riportano che l’incidente si è verificato a Ormelle in via Roma. Una Audi A3 condotta da un 27enne di origini indiane, Sing Gurtej, residente a San Polo di Piave, con a bordo altre tre persone, è uscita di strada terminando la corsa nel canale di scolo parallelo alla carreggiata. Deceduti il conducente e anche Singh Gurdeep. Gli altri due occupanti del veicolo sono stati trasportati all’ospedale di Treviso in gravi condizioni: si tratta di D.K., 26 anni, e D.V., 23 anni. Il primo si trova in neurologia e le sue condizioni sarebbero disperate, il secondo in terapia intensiva.