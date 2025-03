Bagnacavallo, evacuazione delle frazioni di Boncellino, Traversara, Villanova e Glorie

Il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale fino a 300 metri di distanza dal fiume Lamone per tutto il territorio comunale, riguardante quindi le frazioni di Boncellino, Traversara, Villanova e Glorie. Dai 300 metri fino a 1 chilometro di distanza dal fiume Lamone c’è l’obbligo di salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Per chi fosse impossibilitato a farlo, c’è l’obbligo di evacuazione. Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, potranno recarsi presso il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo. Inoltre, per tutta la giornata di oggi e per domani in tutto il territorio del Comune di Bagnacavallo è disposta la chiusura di: scuole di ogni ordine e grado, servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni, impianti sportivi, parchi, centri culturali comunali (musei e biblioteche), centri ricreativi e di aggregazione giovanile, cimiteri. Sono vietate le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e le attività culturali, ricreative e sportive. È annullato il mercato cittadino di domani.