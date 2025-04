In Serie D girone D il Forlì domina il derby con il San Marino, Ravenna sconfitto in casa, United Riccione retrocesso e Sammaurese ai play-out

La penultima giornata di campionato ha emesso alcuni verdetti in coda. Lo United, infatti, è retrocesso in Eccellenza dopo la sconfitta sul campo della Sammaurese (in gol Misuraca e Gallo nei minuti di recupero) mentre i pascoliani sono sicuri di giocarsi tutto ai play-out ma dovranno vincere in trasferta nello spareggio o in casa del San Marino o nella tana del Corticella. Per il resto il Forlì non arretra di un centimetro e vince a San Marino per 3-0 (a bersaglio Petrelli, Lilli e Farinelli). I titani hanno bisogno di battere lo United domenica prossima per salvarsi senza sperare in un passo falso del Corticella (a pari punti si salverebbero gli emiliani), mentre il Ravenna si arrende al Benelli al Lentigione (1-2, per i giallorossi in gol Zagrè). Cinquina dell’Imolese sulo Zenith Prato che scivola in Eccellenza (5-1, in gol Brandi, Raffini, Garavini, Manes e Melloni).