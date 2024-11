Roberto D’Aversa è protagonista di un ottimo avvio di stagione in A con l’Empoli dopo il dietrofront estivo con il Cesena. In una intervista alla Gazzetta dello Sport ha accennato alla toccata e fuga in Romagna: “A Cesena sapevano che la categoria per me era importante per un motivo molto preciso: ero stato squalificato per un brutto gesto in Serie A, ci tenevo a riabilitarmi in A. Voglio che emergano i valori della persona prima di quelli dell’allenatore”.