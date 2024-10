Rimini, studenti e sconti su trasporto scolastico: c’è tempo fino al 26 ottobre per le domande

Sono aperti fino al 26 ottobre i termini per presentare domande per ottenere la riduzione del 50% del costo dell’abbonamento al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024/2025, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

I requisiti

L’agevolazione è rivolta alle famiglie rientranti in uno dei seguenti requisiti:

· alunni residenti nel Comune di Rimini , iscritti al servizio di trasporto scolastico, appartenenti a nuclei familiari con almeno n. 3 minori di età fino a 14 anni e con l’indicatore ISEE di valore pari o inferiore a €. 25.000,00; si precisa che il compimento del quattordicesimo anno di età è da riferirsi al primo giorno di calendario scolastico ufficialmente approvato per il relativo anno scolastico (per a.s. 2024/2025 è il 16/09/2024)

· alunni residenti nel Comune di Rimini, iscritti al servizio di trasporto scolastico, appartenenti a nuclei monogenitoriali, in cui cioè il minore risulta attualmente riconosciuto da un solo genitore, e con l’indicatore ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 25.000 euro.

Domande on line, necessario lo Spid

Sarà possibile presentare la domanda esclusivamente online, attraverso le modalità e il link contenute nella pagina: www.comune.rimini.it/servizi/servizio-trasporto-scolastico-riduzione-costo-abbonamento

Per la compilazione della domanda è necessario essere provvisti di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE.

Info e orari

Ufficio Amministrativo di servizio diritto allo studio. Via Ducale 7, 47921 Rimini

Orari

Lunedì 9:00 - 13:00

Martedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00

Mercoledì 9:00 - 13:00

Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00

Venerdì 9:00 - 13:00

Telefono +39 0541 704756 +39 0541 793897 dirittoallostudio@comune.rimini.it