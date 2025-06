Rimini, delitto di Pierina e il caso dell’audio: escluso uno dei periti

Delitto di Pierina Paganelli, vittoria per gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, difensori di Louis Dassilva. Il gip Vinicio Cantarini ha accolto la loro istanza di ricusazione e ha quindi escluso il professor Michele Vitiello dal pool di periti incaricato di analizzare gli audio del garage di via del Ciclamino. Gli avvocati Guidi e Fabbri avevano sollevato una serie di eccezioni legate alla partecipazione di Vitiello alla trasmissione “Quarto grado” dove si era prodotto in alcune valutazioni. Di conseguenza, viene rinviata l’udienza fissata per il 16 giugno che è stata spostata al 21 dello stesso mese per la nomina di un nuovo componente del collegio peritale.