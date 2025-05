Oggi, venerdì 30 maggio, è il giorno dell’apertura ufficiale per “Casita 60”, il chiringuito targato Barrumba, Locos Travel, Guazzetto e Le Spiagge al Bagno 60, a pochi passi dal Barrumba. Si comincia alle 17, quindi dalle 18.30 alle 23.30 via al dj set con Piper Dj, Matteino e Tony Lovely, primo atto di un’estate da passare godendosi l’aperitivo in riva al mare e il servizio spiaggia