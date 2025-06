Giunta di Ravenna: ecco la squadra del sindaco Barattoni, Fusignani confermato vice VIDEO

Il sindaco Alessandro Barattoni ha presentato questa mattina in municipio la giunta comunale. “Oggi – ha dichiarato Barattoni - presento la nuova squadra di governo della città, fatta di competenze ed esperienze diverse e pronta a lavorare con coesione nei prossimi anni. Queste settimane mi sono servite per conoscere la macchina comunale dal suo interno e fare le opportune valutazioni sul gruppo di lavoro che dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie per applicare il programma sulla base del quale i ravennati e le ravennati ci hanno dato fiducia. I tempi sono stati quelli che avevo annunciato il giorno in cui sono stato eletto sindaco. Avevo parlato di metà giugno e oggi è il 14.

La squadra è composta da nove assessori, anche se una di loro entrerà in carica dall’1 gennaio, perché andrà in pensione il 31 dicembre. Per questo motivo fino al 31 dicembre sarò io a detenere le sue deleghe. Rispetto alla giunta uscente ci sono tre conferme e sei nuovi ingressi. Sebbene la parità di accesso alle cariche pubbliche sia sancita dalla Costituzione stessa, è purtroppo ancora molto lunga la strada per una concreta e trasversale affermazione di questo principio. Sono quindi particolarmente orgoglioso che, per la prima volta, ci siano cinque assessore e quattro assessori e che questo permetta di raggiungere, con la mia presenza, una piena parità di genere all’interno della giunta”.