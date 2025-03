Confermati i tavolini all’aria aperta: Ravenna non fa marcia indietro

La città non torna indietro e, anche per la bella stagione del 2025, Ravenna avrà ristoranti e attività con tavolini all’aperto. Mentre il Comune di Cervia fa una parziale marcia indietro, Giacomo Costantini, assessore al Turismo, promuove il modello nato come risposta alle restrizioni conseguenti al Covid.

«La città e il centro storico si sono trasformati offrendo più possibilità di stare all’aperto per mangiare o bere qualcosa – dice l’assessore -. È un’opportunità giunta in maniera imprevista, ma che ha colto un’esigenza che non si esaurisce con la fine della pandemia. La città d’arte e il turismo hanno bisogno che questo modello prosegua, sempre rispettando i doverosi equilibri tra le esigenze dei residenti e quelle delle singole attività».