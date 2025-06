Forlì, Andrea è morto a 17 anni: la famiglia regala la sua collezione di 220 Tex alla fumettoteca

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub, continua a ricevere donazioni. I genitori di Andrea Sturlese (giovane forlivese morto a 17 anni a causa della leucemia) si sono prodotti in un grande atto di solidarietà, ovvero rendere i fumetti collezionati dal figlio prematuramente scomparso, circa 200 albi di Tex, condivisibile e fruibile per tanti altri giovani. Lo Staff Fumettoteca ringrazia tutti i donatori, informando tutti coloro che possono essere interessati alle donazioni fumettistiche di contattare per informazioni e chiarimenti il 339 3085390 (orario 10/18), via Curiel 51 Forlì, fumettoteca@fanzineitaliane.it.