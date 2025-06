Faenza, Palio del Niballo: molto equilibrio nei test liberi. Spettacoli e cene nelle sedi rionali

Il mese del Palio entra nel vivo: archiviata la Bigorda, allo stadio Bruno Neri, questa settimana sono di scena le prove dei migliori cavalieri che si contenderanno il drappo del Niballo domenica 22.

Dopo l’uscita nei test liberi di lunedì, stasera alle 19 sono fissate le prove ufficiali con il mini torneo di dieci scontri in cui si cercheranno indizi per capire il livello di preparazione di cavalli e cavalieri. Altra sessione di prove libere sarà venerdì alle 18.30.

Per quanto si è visto lunedì scorso, tenendo conto dei tempi, è in gran forma Luca Innocenzi di Borgo Durbecco che su Halo’s the Best ha girato in 12.352, il miglior tempo della serata, oltretutto ottenuto a sinistra, considerata la pista più lenta. Un po’ tutti comunque si sono rivelati all’altezza. Pochissima la “forbice” nella prestazione dei cavalli. Matteo Rivola (Rosso) è stato veloce da ambo i lati su Bide Tue: 12.436 a destra e 12.472 a sinistra. Marco Diafaldi, campione uscente, si è attestato con Green Commander sui 12.6 e 12.7 e ha fatto ancora meglio con Magia dei Sapori, il cavallo con cui ha vinto lo scorso anno (12.5 e 12.6). Matteo Tabanelli (Nero) su Lethal Grey è andato velocissimo a destra (12.4) ma a sinistra non è riuscito a tenerlo in carreggiata. Gertian Cela (Gege) del Giallo su All Our Dream è sui 12.7 a sinistra.

Stasera nelle due serie previste i cinque cavalieri proveranno i due cavalli ufficiali, quello che decideranno di utilizzare il 22 e la sua riserva. Questi gli scontri previsti nella prima serie: B-R, R-G, G-N, N-V, V-B. Nella seconda: B-G, G-V, V-R, R-N, N-B.