Tennis, il Forum B avanza al “Nonantola”

Si conclude la prima fase regionale a gironi del trofeo “Città di Nonantola” maschile, il campionato a squadre riservato ai giocatori con classifica massima 3.4. Nel 23° girone, ultima giornata: Ct Castenaso A-Asbi Imola A 3-0.

Nel 24° girone si qualificano per la seconda fase Tre Colli Brisighella e Forum Tennis A Forlì. Nell’ultima giornata: Asbi Imola B-Tre Colli Brisighella 1-2. Classifica: Tre Colli Brisighella 4, Forum Tennis A 2, Asbi Imola B 0. Nel 26esimo girone disco verde per il Ct Massa, battuto in casa nell’ultima giornata per 3-0 dal Ct Argenta.

Classifica: Ct Argenta 4, Ct Massa 2, Esselon Tc -1.

Passiamo al 27° girone che promuove Ct Cesena A e Tc Coriano.

Nell’ultima giornata: Ct Cesena A-Tc Coriano 2-1: Rocco Albini-Davide Faoro 6-0, 6-3, Jacopo Lambertini-Christian Giacalone 6-4, 6-4, Alberti-Areolite b. Dini-Faoro 6-7, 6-2, 10-8. Classifica: Ct Cesena A 4, Tc Coriano 2, Ct Cerri B -1.

Nel girone 28 si qualificano Misano Sporting Club e Ct Cerri A.

Nell’ultima giornata Ct Cerri A-Ct Cervia 2-1: Juri Gabellini-Mario Borghi 6-2, 6-2, Thomas Gabellini-Richard Valentini 6-0, 6-0, Bianchi-Mieti b. Ricci-Bologna 2-6, 6-1, 10-6. Classifica: Misano Sporting Club 4, Ct Cerri A 2, Ct Cervia 0.

Nel 29° girone passano Ct Cesena B e Forum B.

Nella terza giornata: Forum Tennis B-Ct Cesena B 1-2: Federico Pizzinelli-Fabrizio Mariani 6-2, 6-1, Davide Fagioli-Giacomo Romagnoli 1-6, 6-2, 10-4, Pierotti-Vacca b. Alberti-Maltoni 7-6 (4), 6-4. Classifica: Ct Cesena B 4, Forum Tennis B 2, Polisportiva Tennis Vallesavio 0.

Nel 30° girone passano Tc Faenza, Russi Sporting Club e Ct Zavaglia.

Nell’ultimo turno Tc Faenza-Ct Zavaglia 2-1: Alfredo Ravaglia-Dante Terzi 6-2, 6-4, Marco Neri-Nicolò Maldini 6-2, 6-2, Duranti-Sparagi b. Giorgi-Dal Borgo 6-4, 4-6, 10-8. Classifica: Tc Faenza 4, Russi Sporting Club 2, Ct Zavaglia 0 (passa come migliore terza).

Da domani dalle 19 si gioca la seconda fase, ad eliminazione diretta: Ct Casalgrande-Ct Cesena B, Ct Massa-Tc Faenza, Forum Tennis A-Tc Reggiolo A, Tc Cavriago-Misano Sporting Club, Ct Cesena A-Polisportiva Sacca Modena, Russi Sporting Club-Ct Castiglione dei Pepoli, Tc Coriano-Club Giardino A, Virtus Bologna-Ct Zavaglia, Ct Cerri A-Ct Pavullo, Tre Colli Brisighella-Tc Sant’Agostino, Tc Decima A-Forum Tennis B.