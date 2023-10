Tennis A2, esordio casalingo per il Ct Zavaglia contro l’Ata Battisti Trento

RAVENNA. Andrà in scena domenica l’esordio casalingo stagionale per il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna in A2 maschile. La squadra romagnola è impegnata nel 1° girone ed il bilancio finora parla di una sconfitta, nel secondo turno per 4-2 sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, e di un pareggio per 3-3 nella terza giornata a Torre del Greco contro il New Tennis. Rinviato al 6 novembre il match della prima giornata in casa contro il Ct Scaligero Verona. Domenica (dalle 10) il team ravennate ospiterà l’Ata Battisti di Trento, la seconda forza del girone. La squadra trentina è molto forte e può schierare lo svizzero Henri Joona Julius Laaksonen (1.16), tre 2.1 come Giovanni Oradini, il tedesco Julian Fridrich Lenz e lo spagnolo Mario Vilella Martinez, i 2.3 Giuseppe Giancarlo Maiga, il lituano Laurynas Grigelis e Mattia Bernardi ed i 2.4 Davide Ferrarolli, Stefan Vedovelli e Leonardo Penasa. Molto dipenderà da chi schiererà concretamente l’Ata Battisti, mentre per Ravenna i punti di forza sono come sempre il 2.1 bosniaco Nerman Fatic, gli altri 2.1 Duje Ajdukovic (Croazia), Luca Tomasetto e lo spagnolo Ramon Eduard Esteve Lobato, oltre ai ravennati doc Michele Vianello (2.3), Gianmaria Migliardi (2.5), Niccolò Satta (2.7), Mattia Di Bari (2.8) e Luigi Valletta. Confronto davvero ostico per la prima in casa del Ct Zavaglia, ma non impossibile. Questa la classifica dopo le prime tre giornate: Stampa Sporting 10, Ata Battisti 9, New Tennis Torre del Greco 9, Ct Lecce “Mario Stasi” 4, Ct Bologna, Ct Zavaglia 1, Ct Scaligero 0.