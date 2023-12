Il Circolo Tennis Zavaglia in finale nel trofeo “Leonardo Micheli”, il torneo regionale giovanile riservato al settore maschile. In semifinale la squadra romagnola ha battuto 2-1 in casa nel derby il Tennis Club Ippodromo di Cesena: Filippo Terenzi-Leonardo Satta 4-6, 6-2, 11-9, Lorenzo Orselli-Filippo Albarello 4-6, 6-2, 10-6, Satta-Sparagi b. Camagni-Albarello 6-4, 6-3. In finale il Ct Zavaglia affronterà il 17 dicembre alle 15 lo Sporting Club Sassuolo in Emilia.