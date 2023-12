Basket, il Torneo Ravaglia diventa più grande e viaggia a forza 12

Il Torneo giovanile Chicco Ravaglia compie 16 anni e diventa grande. Anzi, più grande ancora, per essere precisi.

Ieri, nella palestra intitolata al campione imolese scomparso tragicamente il 23 dicembre 1999, l’International Imola ha infatti tolto i veli all’edizione 2024 (dal 3 al 6 gennaio) del torneo Under 14 che presenta una grande novità, ovvero il passaggio da 8 a 12 squadre. «Abbiamo deciso di fare questo passo - ha commentato il presidente Fulvio Zavagli - come possibile passaggio di un’ulteriore crescita a 16 iscritte. Il torneo ha una dimensione internazionale, avremo club da sei nazioni e le richieste di partecipazione aumentano anno dopo anno. C’è un gruppo di 20 volontari che permettono a tutta la struttura di muoversi e, come ormai tradizione, distribuiremo con una mensa allestita in palestra pranzo e cena agli atleti. Il modo migliore per permettere loro di conoscersi e fare amicizia. Il futuro? Crescere a 16 significa dover aumentare il numero dei campi da gioco e dei posti letto, problema non piccolo vista la contemporaneità con altri eventi (Babyvolley giovanile della Diffusione Sport, ndr), ma soprattutto avremo bisogno di un altro sponsor importante. Per ora ringrazio Curti, Easy Car e la Samiro del loro fondamentale sostegno».

Le iscritte

Si parte con tre gironi da 4 squadre. Nel Girone A sono inseriti International, Bonn (Germania), Stella Azzurra Roma e Usk Praga (Repubblica Ceca); nel Girone B ecco Virtus Bologna, Vodnjan Dignano (Croazia), Orange Bassano e Suns Skopje (Macedonia); nel Girone C presenti Olimpia Milano, Bees Pesaro, Mmk Zagabria (Croazia) e Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia).

La prima giornata è in programma mercoledì 3 gennaio, con partite che si disputeranno dalle 9.30 alle 20, poi si prosegue allo stesso ritmo (con 6 partite al giorno) fino a sabato 6 gennaio, quando è in programma la finale alle ore 16: «l’International sta bene. Il numero dei tesserati è ancora in aumento - spiega il diesse Massimo Fiera - siamo giunti infatti a circa 370, con 24 gruppi giovanili e tutte le annate del minibasket coperte da due squadre. Siamo soddisfatti pure del progetto portato avanti in Divisione Regionale 1, l’ex Serie D, campionato senior che affrontiamo sostanzialmente con un’Under 19. E il torneo Ravaglia è molto sentito da tutti i ragazzi del club, rafforzandone lo spirito identitario, e infatti sia i più grandi che i più piccoli aiutano in modo concreto l’organizzazione».

Società satellite

Da capire se e come influirà nel futuro dell’International il possibile cambio di proprietà all’Andrea Costa: «Noi attualmente non sappiamo nulla e nessuno ci ha contattato – riprende Zavagli - chiaramente speriamo di continuare un rapporto proficuo, perché è vero che abbiamo tante collaborazioni aperte (Virtus Imola compresa, ndr), ma restiamo la società satellite dell’Andrea Costa. l’accordo, di solito biennale, scade il 30 giugno e siamo disponibili al dialogo, perché questa collaborazione fa bene ad entrambe. Poi dipenderà anche da loro, perché i matrimoni si fanno in due».