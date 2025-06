Il Motomondiale “decolla” dall’ex aeroporto militare di Silverstone proseguendo il proprio itinerario nel nord della penisola iberica, dove nel prossimo fine settimana per l’ottavo appuntamento stagionale farà tappa al Motorland Aragon. Un totale di 5.334 metri di saliscendi sulle colline di Alcaniz, con un rettilineo di partenza tra i più corti della stagione, ma con la celebre chicane del Muraglione che affascina piloti e appassionati.

Marc Marquez cercherà di conquistare con la Ducati ufficiale la regione autonoma dopo l’assolo della passata stagione in sella alla Ducati Gresini, ponendo un altro mattone sulla costruzione del proprio nono “muro”. I pretendenti al primo gradino del podio però non lasceranno vita facile al “rocket-rosso”, con Fabio Quartararo tornato ad essere “Diablo” sulla sua M1 (sfortunato a Silverstone) e un Alex Marquez pronto a ripetere l’impresa del fratello. Dagli argini del fiume Ebro ecco spuntare anche il viserbese Marco Bezzecchi, vincitore dell’ultimo appuntamento inglese in sella all’Aprilia, riportando serenità ed euforia all’interno del box. Jorge Martin è tornato a girare in pista lo scorso weekend a Misano in occasione dell’Aprilia All Stars, anche se in questo fine settimana resterà spettatore dei propri rivali e verrà sostituito da un brillante Lorenzo Savadori.

Pecco Bagnaia non sembra aver risolto il proprio problema con l’anteriore, scaricandolo a terra anche nel Gp di Silverstone e allontanandosi sempre di più dalla lotta al titolo. Piena fiducia in sella alla Honda continua ad avere invece Johann Zarco, due volte consecutive a podio, riportando la casa giapponese sotto le luci dei riflettori. Aragon potrebbe essere l’occasione giusta per riscattarsi in casa Ktm, con Enea Bastianini da due gare fuori dalla top ten, un Maverick Vinales altalenante e un Pedro Acosta non ancora sbocciato in questa stagione. Morbidelli, Di Giannantonio e Aldeguer cercheranno di complicare i giochi ai pretendenti al titolo cogliendo una buona occasione per tornare sul podio.