Motocross, inaugura lo “04Park” di Dovizioso: “Siamo riusciti a fare un parco esagerato” VIDEO GALLERY

Lo 04Park di Andrea Dovizioso debutta ufficialmente sotto gli occhi del ministro dello sport Andrea Abodi, del sindaco di Faenza Massimo Isola e del presidente della Fmi Giovanni Copioli. Tutta la Romagna dei motori si presenta all’importante prima al Monte Coralli: Andrea Albani direttore generale del Misano World Circuit, Giancarlo Minardi per Formula Imola, accompagnato dal direttore del “Enzo e Dino Ferrari” Pietro Benvenuti, quindi Nadia Padovani del Gresini Racing, il sindaco di Imola Marco Panieri e tanti altri. Fra gli amici importanti Loris Reggiani, con Max Sabbatani coach dei piloti Yamaha MotoGP. Un taglio del nastro importante che premia il sogno di un campione come Dovizioso, l’appoggio dell’amministrazione comunale e della Fmi di Copioli.

Lo 04Park non offre solo un tracciato all’avanguardia, ma una pista di minicross, un centro di formazione federale, spazi per trial ed enduro, percorsi Mountain bike e un ristorante “Mono”, pronto per la prima gara regionale del 22 giugno con più di 90 posti a sedere. “Ho passato un’infanzia bellissima in un piccolo impianto di minimoto, il Galliano Park - ha commentato Dovi - e ho cercato di fare qualcosa di più grande per il motocross con lo stesso spirito di divertimento per famiglie e sportivi. Ho incontrato tanti professionisti e sponsor di valore in questi due anni e siamo riusciti a fare un parco esagerato. Grazie all’amministrazione comunale ed alla Fmi ed il presidente Copioli che ha subito sposato l’idea”. La trasformazione del Monte Coralli è uno dei primi interventi realizzati con il Pnrr.

Abodi: “Il risultato di passione e creatività”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi si è complimentato con Dovizioso e il suo staff: “Il nostro lavoro è quello di collaborare con enti locali e federazioni e dobbiamo fare in modo che queste occasioni speciali diventino normalità”.

“Quando si ha la giusta creatività associata alla passione - ha sottolineato Abodi - i risultati sono quelli che vediamo”

Uno spazio all’avanguardia

Lo 04Park-Monte Coralli è uno spazio all’avanguardia dedicato al fuoristrada e a tutti gli appassionati di due ruote. L’ormai consolidata pista di motocross (funzionante da agosto 2023), il tracciato da enduro, la bike area, che verrà aperta nel fine settimana e che comprenderà un pump track, due sentieri di mountain bike e uno shop e Mono, il bar e ristorante del complesso. Inoltre prossimamente verrà inaugurata la pista da Minicross. Strutture che saranno utilizzate anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. Ripiantumazione del parco con 340 nuovi alberi, creazione di un impianto con tecnologia led per l’illuminazione notturna delle piste, architettura di ultima generazione con ampio uso di legno, vetro e pannelli fotovoltaici sono solo alcune delle caratteristiche che rendono lo 04 Park-Monte Coralli un complesso innovativo e, allo stesso, tempo sostenibile. Lo 04 Park - Monte Coralli e il Centro Tecnico Federale oggi vengono consegnati alla comunità locale come luoghi di aggregazione, inclusione e socialità in cui si respirano valori sani come solo un ambiente immerso nella natura e legato allo sport può fare.

Il Centro Tecnico Federale