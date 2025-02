Ciclismo, il 6 aprile ritorna la Granfondo del Sale. Ecco i percorsi

CERVIA. Il 6 aprile a Cervia nel Ravennate torna la Granfondo Via del Sale Fantini Club, con la sua 28esima edizione in sella alle bici. Il percorso di 144 km conta quattro salite impegnative e un dislivello totale di 1.773 metri, e vuole così unire fatica e spettacolo, oltre a scorci naturali. Dopo aver attraversato il parco della Salina di Cervia, che si incontra uscendo da Cervia, si prosegue in direzione Forlimpopoli, Fratta Terme e Meldola, per raggiungere la prima asperità del percorso: la salita di Valdinoce (4 km, con l’8% di pendenza media e punte massime del 12%), dove ci si potrà fermare al primo ristoro del percorso, approfittando anche dell’assistenza meccanica messa a disposizione dall’organizzazione. Superato l’abitato di Borello, la seconda salita impegnativa sarà quella di Santa Maria Riopetra: 10 chilometri di lunghezza, con una pendenza media del 7% e picchi fino al 18 %. Raggiunta la cima della salita, dove si troverà il secondo ristoro, si affronterà in discesa il valico Barbotto. Si proseguirà con discese e brevi salite fino a raggiungere la salitella di Bacciolino (3 km con pendenza 4-5%), a cui seguirà, a Paderno, la Cronoscalata di km 4 del “Gran Premio della Montagna” (pendenze fino al 15%). Raggiunta la vetta, in località Collinello, si scenderà fino all’abitato di Settecrociari, prima di percorrere i restanti 33 km su strada pianeggiante, per poi arrivare sul Lungomare di Cervia e partecipare al pasta party al Fantini Club.

Più scorrevole l’itinerario da 104 km con 991 metri di dislivello con due salite (Valdinoce e Paderno). La Granfondo Via del Sale non vuole essere solo una gara, ma una festa del ciclismo con eventi, incontri, expo. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione granfondoviadelsale, dove è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sui percorsi, il programma e le modalità di partecipazione. Per chi iscrive entro il 28 febbraio la quota di iscrizione è di 45 euro ed include il pacco gara, quattro punti ristoro, assistenza tecnica e sanitaria, pasta party al Fantini Club e medaglia all’arrivo. Fino al 6 aprile è possibile approfittare della combinata con la cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, del prossimo 12 ottobre, al prezzo di 15 euro anziché 20. Info e iscrizioni: https://www.granfondoviadelsale.com/?utm_source=brevo&utm_campaign =CS_Gf_31012025__Svelati%20i%20nuovi%20percorsi&utm_medium=email